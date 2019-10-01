رياضة | المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء "تليفزيونيا أو فضائيًا أو في الإذاعة والمقرر لها بعد غد الخميس علي ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري المصري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضي ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد.

الطريف أن نادي اسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله علي اية مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو ان الدوري الجديد سيجد صعوبة في إذاعة مبارياته هذا الموسم بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية لأغلب الاندية منذ الموسم الماضي.