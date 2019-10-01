رياضة | محمد صلاح بـ"وجهين" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح بـ"وجهين" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر على نشر عدة صور له وهو يتدرب مع ليفربول الإنجليزي استعدادًا لموقعة ريد سالزبورج النمساوي غدًا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا

وتأتي الصور في ظل رغبة محمد صلاح في عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر في شهر أكتوبر استعدادًا لودية بتسوانا بدعوى حالة الإجهاد الشديدة التي يعاني منها.

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وتأكد غياب محمد صلاح عن ودية بتسوانا المباراة الودية الأولى لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الذي تولى المسئولية خلفًا لخافيير أجيري.