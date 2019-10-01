رياضة | ريال مدريد "عاجز" أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد "عاجز" أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب فريق فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد عقدة أمام كلوب بروج حيث التقيا مرتين بمسابقة كأس الأندية البطلة" -دوري أبطال أوروبا في مسماها القديم- عام 1976، ونجح بروج في الفوز بلقاء الذهاب بهدفين نظيفين وتعادل ريال مدريد في العودة سلبياً بدون أهداف،

وأصبح ريال مدريد أمام فرصة لكسر لعنته أمام كلوب بروج والتفوق عليه تاريخياً إذا انتصر ذهابًا وإيابًا على كلوب بروج.

هازارد يصدم ريال مدريد

ما زال أداء البلجيكي إيدين هازارد يخالف التوقعات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

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وظهر هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو موضحة أن النادي الملكي ما زال ينتظر المزيد من هازارد مثل جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرًا.