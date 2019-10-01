رياضة | تطور مذهل.. ليونيل ميسي يجبر الإسبان على القيام بهذا الأمر!

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن حدث تاريخي في إسبانيا تطور على مر ما يقارب من 20 عاما والسبب في ذلك الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تطور مذهل.. ليونيل ميسي يجبر الإسبان على القيام بهذا الأمر!

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صحيفة موندو ديبورتيفو ذكرت في تقرير لها اليوم إن "ليو" الاسم السادس شعبية في كتالونيا عام 2019.

وتابعت أن عام 2000 كان هناك 4 حديثي ولادة مع هذا الاسم، وهو رقم قليل، ولم يمكن أحد يقوم بتسمية أبنائه بهذا الاسم، لكن ومع عام 2004 تزايد العدد إلى 262 ليصبح الأكثر شيوعا في عام 2019.

ويأمل ليونيل ميسي في العودة من جديد للعب مع برشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، حيث تنتظره مباراة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء غد الأربعاء على ملعب الكامب نو ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.