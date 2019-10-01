رياضة | الأهلي: بطل فيلم اللعب مع الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: بطل فيلم اللعب مع الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأهمية مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري وذلك لمواصلة انطلاقة الفريق، والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الحالية قبل توقف المسابقة.

وأوضح عبدالحفيظ أن الإنتاج الحربي يحظى بكل احترام وتقدير من الأهلي وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة.

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وقال عبد الحفيظ: "الإنتاج الحربي فريق يضم جهازا فنيا محترما بقيادة مختار مختار، وقدم كرة جيدة خلال الموسم الماضي، وحصل على نقطة من الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار، ونتائجه تؤكد على ذلك".

وأضاف عبدالحفيظ: "الأهلي يسير خطوة بخطوة، ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وهناك فصل بين البطولات التي يشارك بها الفريق، بسبب الكم الهائل من خبرات اللاعبين".