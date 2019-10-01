شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من بوجبا بعد أداءه الهزيل أمام آرسنال والان مع التفاصيل

سخر أسطورة نادي مانشستر يونايتد روي كين من بول بوجبا بسبب أداءه الهزيل والمتواضع في مباراة الأمس أمام آرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي. وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب "أولد ترافورد". وعلق روي كين، ساخرًا من مستوى الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يقولون أنه أفضل لاعب في النادي حاليًا، وكلام من هذا القبيل لكن أداءه محبط وسيء للغاية". يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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