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أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من بوجبا بعد أداءه الهزيل أمام آرسنال

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سخر أسطورة نادي مانشستر يونايتد روي كين من بول بوجبا بسبب أداءه الهزيل والمتواضع في مباراة الأمس أمام آرسنال في بطولة .

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب "أولد ترافورد".

وعلق روي كين، ساخرًا من مستوى الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يقولون أنه أفضل لاعب في النادي حاليًا، وكلام من هذا القبيل لكن أداءه محبط وسيء للغاية".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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