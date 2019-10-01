شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والسد القطري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
يستضيف ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة، اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل، بين فريقي السد القطري، أمام الهلال السعودي، في مباراة الذهاب في نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.
تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتنطلق المباراة في الساعة (6.30) بتوقيت السعودية، والساعة (5.30) بتوقيت القاهرة، عبر قنوات (بي أن سبورت 2)، بالإضافة إلى قناة (الكأس HD3)، ويوتيوب الأتحاد الآسيوي.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب يوم (22) أكتوبر الجاري.
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