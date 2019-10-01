شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يطالب جهاز «الدراويش» باستمرار الروح القتالية والأداء الجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة المدير الفني الصربي ميودراج يسيتش.

وحرص «عثمان» على تقديم التهنئة للجهاز الفني على البداية الجيدة للموسم المحلي بالفوز على الجونة في أولى مباريات الدوري العام، بجانب الصعود العربي وتخطي عقبة أهلي بنغازي الليبي، في دور الـ32 من بطولة كأس محمد الخامس للأندية الأبطال.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ«الدراويش»، طالب «عثمان» الجهاز الفني بضرورة استمرار الروح القتالية والأداء الجيد الذي ظهر به الفريق، مشددًا على أنه ينتظر تقديم الأفضل، والعمل على إصلاح الأخطاء البسيطة التي ظهرت في المباريات السابقة، كما أثنى رئيس النادي على حالة الانسجام السريعة التي ظهرت بين أفراد الجهاز الفني واللاعبين، وأيضًا التزام أعضاء الفريق داخل وخارج الملعب وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم.