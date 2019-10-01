شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يتواصل مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواصل حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات، مدير المنتخب، مع اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للاطمئنان على حالته الصحية، ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن "البدري" و"بركات" اطّلعا على البرنامج التدريبي لـ«صلاح»، وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي، ولاسيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظًا عليه من أي مضاعفات مستقبلًا قد تؤثر على حالته الفنية.

ويدرس الكابتن «البدري» قراراً جديداً بشأن «صلاح»، خلال معسكر المنتخب المقبل، والمقرر خلاله خوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.