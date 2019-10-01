شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يوجه الشكر لنادي جينيراسيون السنغالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وجه عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بنادي الأهلي، الشكر لنادي جينيراسيون فوت السنغالي، بسبب تصريحات رئيسه حول الوضع الأمني في مصر.
قال «القيعي»، في تصريحات على قناة «الأهلي»، الاثنين: «ما فعله نادي جينيراسيون هو الصواب، ونقل الحالة الأمنية المستقرة في مصر يستلزم شكرهم».
أضاف: «الترويج للسياحة المصرية بزيارة المتحف أو الأماكن السياحية مواقف يشكر عليها أيضا الجانب السنغالي الذي ينقل الصورة الحقيقة للوضع في مصر».
كان نادي جينيراسيون رفض خوض مباراته أمام نادي الزمالك، اعتراضا على تأجيلها 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب في الإسكندرية.
وأشاد رئيس جينيراسيون السنغالي بالحالة الأمنية في مصر، قائلا إن «مصر بلد الأمن والأمان».
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