تشكيل ريال مدريد ضد كلوب بروج والخطة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

يجد ريال مدريد نفسه يستعد لمباراة أخرى في منتصف الأسبوع عندما يواجه نادي بروج في سانتياغو بيرنابيو في دوري أبطال أوروبا.



منذ أن خسر الميرنجي مباراته الافتتاحية للمنافسة ، أصبح الفوز على كلوب بروج أكثر أهمية ، حيث يهدف إلى جعل نفسه يركض في المجموعة. مع الطريقة التي لعبوا بها منذ الهزيمة أمام باريس سان جيرمان ، يتوقع الكثير من ريال مدريد.

خرج فريق ريال مدريد من مباراة ضخمة بعد تعادله بدون أهداف أمام أتلتيكو مدريد ، وسيتعين عليه أيضًا أن يضع في اعتباره أن لديه مباراة في الدوري الإسباني أمام غرناطة في نهاية هذا الأسبوع. لذلك ، قد يقطع عدد قليل من الدورات دور زيدان. من الصعب للغاية دائمًا معرفة ما يفكر فيه المدير الفرنسي ، لكن دعونا نلقي نظرة عليه.

ثيبوت كورتوا:

في المرة الأخيرة التي قام فيها زيدان بالتناوب ، قرر أن يمنح ألفونس أريولا نقطة انطلاق لكنني لا أرى أنها تحدث هذه المرة. سيحقق كورتوا في مرحلة ما بشكل عشوائي ، لكنني أشك بشدة في أنه سيفعل ذلك في مباراة دوري أبطال أوروبا UEFA التي تعتبر فوزًا خاطئًا.

داني كارفاجال:

على الرغم من أنني أحب أن أرى ألفارو أودريوزولا يبدأ ، أعتقد أن هذا قد يحدث ضد غرناطة في نهاية الأسبوع. زيدان يثق في كارفاجال أكثر بكثير ولا يريد تحمل أي مخاطر غير ضرورية هذه المرة. كارفاجال لعب ضد أتلتيكو مدريد ولكن يجب أن يكون لديه ما يكفي في الدبابة لمواجهة بروج كذلك.

سيرجيو راموس:

لقد رأينا مدى أهمية سيرجيو راموس بالنسبة لهذا الفريق ، وسيكون من المدهش للغاية أن يراه في المقياس. بعد قولي هذا ، يجب أن يخطط زيدان للراحة في وقت قريب لأنه لعب كل مباراة منذ أن فقد مباراة باريس سان جيرمان والقلق دائمًا من أنه قد يتعب أو يصاب في أي لحظة.

رافائيل فاراني:

بعد أن أثبت شراكته مع سيرجيو راموس نفسه ، من المتوقع أن يستمر زيدان مع هذا الزوج في الوقت الحالي بينما من المحتمل أن يقيمه أو قائد الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل الحصول على قسط من الراحة وإعطاء المزيد من دقائق لإيدر ميليتاو الذي أثبت أنه قادر على قم بالعمل المطلوب عند الطلب.

ناتشو:

من المتوقع أن يكون هناك بداية أخرى لناشو في الظهير الأيسر ولا يجب أن تكون مثيرة للقلق كما كانت في وقت سابق من الأسبوع بعد أداء رائع في الدقيقة 45 الثانية ضد أتلتيكو مدريد. ناتشو يعرف ما يلزم للعب في هذا الموقف وتحسن تدريجيا. سواء كان سيلعب هناك أم لا في اللعبة بأكملها يعتمد فقط على وضع مارسيلو.

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كارلوس كاسيميرو:

مع عدم وجود لاعب خط وسط دفاعي طبيعي على البطاقات بخلاف كارلوس كاسيميرو ، لا أرى متى أو كيف يمكن أن يستريح. يمكن أن يقوم فيدريكو فالفيدردي بالقيام بهذه المهمة ولكن ليس في مكان جيد مثل البرازيلي.

سيحتاج زيدان إلى إيجاد طريقة لإنجاح هذا العمل قريبًا لأن استراحة كاسميرو في لعبة واحدة يمكن أن ينقذه من فقدان 3-5 مباريات بسبب الإصابة خاصةً عندما يكون لدينا جدول زمني مكتظ.

لوكا مودريتش:

أتوقع أن يعود لوكا مودريتش إلى تشكيلة الفريق بعد البداية كبديل في دربي مدريد. لقد بدا جيدًا ولم يواجه أي تعقيدات ، لذا فقد يتمكن من اللعب في حوالي 60 دقيقة ضد نادي كلوب بروج قبل أن يخرج من الملعب.

جيمس رودريجيز:

من خلال شراكة بين مودريتشو جيمس رودريجيز ، هذا يعني أن توني كروس سيكون مرتاحًا وأعتقد أنه سيكون للأفضل. لقد عمل بلا كلل على مدى المباريات القليلة الماضية ، لذا فإن تقييمه لهذا الأمر لن يؤذينا كثيرًا. كان جيمس واحدًا من أفضل لاعبينا حتى الآن هذا الموسم ويستحق اللعب قدر الإمكان. سيكون الأمر صدمة بالنسبة لي إذا لم يتم اختيار الكولومبي كجزء من البداية الحادية عشرة غدًا.

التالي: تقييم لاعب ريال مدريد مقابل أتلتيكو كريم بنزيمة:

بداية أخرى هي على الارجح في بطاقات للفرنسي الذي كان في شكل الأزيز مؤخرا. سنحتاج إلى قدرته على الخروج من المساحات الضيقة وإجبار المعارضة على ارتكاب خطأ ، حيث من المتوقع أن يكون بروج قويًا للغاية في الدفاع.

لوكا يوفيتش:

نعم هذا صحيح. لدي شعور غريب بأن زيدان سيذهب لتشكيل 4-4-2 غدا. إنها فكرة محفوفة بالمخاطر لكنه قام بذلك من قبل وأعتقد أن كلوب بروج هو خصم مثالي لمواجهة هذا. ما إذا كان المدير يرى ذلك أم لا.