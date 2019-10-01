شكرا لقرائتكم طائرة الفراعنة يستعد لإيران فى ثاني مواجهات مونديال اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلعب منتخب مصر الأول للكرة الطائرة، ثان مواجهاته فى كأس العالم، المقام فى اليابان، فى الرابعة فجر غد الأربعاء أمام نظيره الإيرانى . ويحاول منتخب مصر للكرة الطائرة، مواصلة مشوار الفوز فى مواجهاته المقبلة بالمونديال من أجل الإقتراب من حصد مركز قوى يليق بمكانة مصر لإستكمال إنجازات الرياضة المصرية عالميا فى الفترة الأخيرة، حيث تمكن من تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1 ، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى :( 25 /22) ، (25 /21) ، (25 /23) ، ( 25 /18 ) . ويعقد الجهاز الفنى لمنتخب الطائرة جلسات تحفيزية للاعبين بحضور شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للرجال و أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الطائرة قبل مواجهة إيران . يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.

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