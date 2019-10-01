شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي تسيطر على التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت نور الطيب قد حصدت بطولة الصين الدولية التي أقيمت في سبتمبر الماضي بعد تغلبها على مواطنتها المصرية رنيم الوليلي، قبل أن تخسر في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام رنيم أيضاً في نهائي بطولة سان فرانسيسكو.
أما المركز الأول فواصلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة هيمنتها عليه بعدما توجت مؤخراً ببطولة سان فرانسيسكو، لتحافظ على الصدارة للشهر الـ 11 على التوالي، منذ تقدمها لهذا المركز في ديسمبر الماضي.
وفي المركز الرابع جاءت الفرنسية كاميل سيرم، لتتراجع المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة إلى المركز الخامس بعد أن هيمنت مؤخراً على المركز الرابع في التصنيف العالمي.
وفي المركز السادس جاءت جزيل كينج، والانجليزية سارة جان بيري في المركز السابع، ثم الأمريكية أماندا صبحي في المركز الثامن، وتيسني إيفانز في المركز التاسع وأخيراً في المركز العائر جاءت لاعبة هونج كونج أني أو.
بينما تقدمت البطلة المصرية هانيا الحمامي أربع مراكز لتحتل المركز الـ 11 وتتخلى عن المركز الـ 15 لصالح سلمى هاني.
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