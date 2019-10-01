شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلي يطالب لاعبي الدراويش بضرورة الفوز أمام المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، مع لاعبى الفريق الأول للدراويش .

قدم المهندس إبراهيم عثمان التهنئة للاعبين فى بداية الاجتماع عقب تحقيق الانتصار فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز على حساب فريق الجونة بجانب حصد بطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى الليبى.

وقال "عثمان" للاعبين بأنه كان يتمنى تقديم آداء أفضل فى مواجهة الإياب أمام بطل ليبيا، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عاليا على المستوى المحلى والقارى .

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وشدد رئيس النادي على ضرورة تحقيق الانتصار على المصرى البورسعيدى رغم صعوبة اللقاء من أجل الاستمرار فى احقيق النتائج الجيدة، مشددا على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على العودة من الاسكندرية بالثلاث نقاط.

وأكد "عثمان" أهمية إرسال رسائل للجميع بأن الفريق على المسار الصحيح والتعامل مع كل مباراة على حدة باعتبارها بطولة منفصلة ، سعيا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة واعادة الفريق لوضعه الطبيعى كأحد أندية القمة .

ووجه "عثمان" بأهمية التكاتف حول مصلحة الفريق وإعلاء المصلحة العامة، وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وإبعاده عن أهدافه المرجوة.

واختتم رئيس الإسماعيلي حديثه بضرورة إعادة البسمة لجماهير الفريق العريضة فى كل بقاع الوطن العربى.

من جانبهم وعد اللاعبون بمواصلة الفوز فى اللقاءات المقبلة، وإسعاد الجماهير، والتأكيد على أهمية إعادة الفريق للمنافسة وحصد الألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.