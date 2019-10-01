شكرا لقرائتكم محمد صلاح خارج حسابات البدري أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من إسم لتعويض غياب صلاح عن أول مواجهة ودية للمنتخب بقيادة حسام البدرى، وعلى رأسهم حسين الشحات ورمضان صبحى وعبد الله السعيد.
وتواصل حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.
واستقر البدري على إعفاء محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.
جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.
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