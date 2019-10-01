شكرا لقرائتكم اعتذار ميرام عن اللعب مع المنتخب يثير الجدل في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأ العراقي جستن ميرام لاعب فريق كولمبوس كرو الأميركي الجهاز الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم، باعتذاره عن الالتحاق بصفوفه، وذلك بعد ساعات من إدراج اسمه في تشكيلة "أسود الرافدين" لمباراتيه المقبلتين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستقبل المنتخب العراقي منتخب هونغ كونغ في 10 أكتوبر المقبل على استاد البصرة الدولي، ويحل ضيفاً على نظيره الكمبودي في 15 منه.

ونقل الاتحاد في بيان يوم الاثنين عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس: بأعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، أبدى اللاعب جستن ميرام عدم رغبته بالالتحاق بالمنتخب.

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وقال كوركيس الذي لم يتطرق إلى أسباب الاعتذار: تعرضنا للصدمة من كلام اللاعب ميرام وحاولنا أن نثنيه لحاجة المنتخب له في أهم مباراتين مقبلتين، لكنه أصر على عدم الالتحاق. مضيفا: أبلغت المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بهذا الاعتذار والأخير أبدى انزعاجه وطلب مني أن أعاود الاتصال باللاعب لثنيه في محاولة أخرى، إلا أنه جدد اعتذاره.

ويعد ميرام (30 عاما) أحد أبرز لاعبي خط وسط المنتخب العراقي ويعوّل عليه الجهاز الفني في حسم المباريات بفضل ما يتمتع به من خبرة فنية ومهارات فردية تسخر لبقية زملائه.

وساهم ميرام بإنقاذ المنتخب العراقي في مباراة الجولة الأولى من التصفيات في المجموعة الثالثة، وذلك بالتعادل 1-1 أمام البحرين.

ويتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بأربع نقاط (من مباراتين) أمام نظيره الإيراني (ثلاث نقاط من مباراة واحدة) فالمنتخب العراقي بنقطة واحدة (من مباراة واحدة)، بتساوٍ مع منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ لكن من مباراتين.