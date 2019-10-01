شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الـ11 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن التصنيف العالمى الجديد لسيدات الاسكواش فى أكتوبر الجارى، حيث استعادت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس مكانتها فى التصنيف العالمى لتصعد إلى المركز الثالث متخلية عن المركز الخامس.

وكانت نور الطيب قد حصدت بطولة الصين الدولية التى أقيمت فى سبتمبر الماضى بعد تغلبها على مواطنتها المصرية رنيم الوليلى، قبل أن تخسر فى الساعات الأولى من صباح اليوم أمام رنيم أيضاً فى نهائى بطولة سان فرانسيسكو.

أما المركز الأول فواصلت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة هيمنتها عليه بعدما توجت مؤخراً ببطولة سان فرانسيسكو، لتحافظ على الصدارة للشهر الـ 11 على التوالى، منذ تقدمها لهذا المركز فى ديسمبر الماضى.

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وجاءت البطلة المصرية نور الشربينى فى المركز الثانى الذى حافظت عليها رغم ابتعادها عن المشاركة منذ انطلاق الموسم الجارى بسبب إصابة الركبة.

وفى المركز الرابع جاءت الفرنسية كاميل سيرم، لتتراجع المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الخامس بعد أن هيمنت مؤخراً على المركز الرابع فى التصنيف العالمى.

وفى المركز السادس جاءت جزيل كينج، والإنجليزية سارة جان بيرى فى المركز السابع، ثم الأمريكية أماندا صبحى فى المركز الثامن، وتيسنى إيفانز فى المركز التاسع وأخيراً فى المركز العائر جاءت لاعبة هونج كونج أنى أو.

بينما تقدمت البطلة المصرية هانيا الحمامى أربع مراكز لتحتل المركز الـ11 وتتخلى عن المركز الـ15 لصالح سلمى هانى.