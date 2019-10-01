شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة المصرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول.

بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للاعبين، بعد تحقيق الانتصار فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز على حساب فريق الجونة بجانب حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى الليبى.

وأكد عثمان للاعبين أنه كان يتمنى تقديم آداء أفضل فى مواجهة الإياب أمام بطل ليبيا، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عاليا على المستوى المحلى والقارى.

وطالب رئيس الدراويش بضرورة تحقيق الانتصار على المصرى البورسعيدى رغم صعوبة اللقاء من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة، مشددا على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على العودة من الاسكندرية بالثلاث نقاط.

Advertisements

وشدد إبراهيم عثمان على أهمية إرسال رسائل للجميع بأن الفريق على المسار الصحيح وأهمية التعامل مع كل مباراة على حدة باعتبارها بطولة منفصلة، سعيا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة واعادة الفريق لوضعه الطبيعى كأحد أندية القمة.

ووجه عثمان بأهمية التكاتف حول مصلحة الفريق وإعلاء المصلحة العامة، وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وإبعاده عن أهدافه المرجوة.

واختتم المهندس إبراهيم عثمان حديثه بضرورة إعادة البسمة لجماهير الفريق العريضة فى كل بقاع الوطن العربى.

من جانبهم وعد اللاعبون بمواصلة الفوز فى اللقاءات المقبلة، وإسعاد الجماهير، والتأكيد على أهمية إعادة الفريق للمنافسة وحصد الألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.