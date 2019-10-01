شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحدد منتصف أكتوبر موعدًا مبدئيًا لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الأهلى منتصف أكتوبر موعدًا مبدئيًا لمواجهة ريال مدريد الإسبانى وديًا، بعد اتفاق وفد النادى المكون من خالد مرتجى ومحمد سراج أعضاء مجلس الإدارة مع إدارة النادى الملكى على إقامة مباراة بين الفريقين.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب الموعد النهائى بعد التنسيق مع إدارة ريال مديد، تمهيدًا لبدء الاستعدادات لإقامة المباراة.

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وعقد مرتجى وسراج اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادى ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير مؤخرًا، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل فى نادى ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادى الملكى ومنها تطوير ملعبه الحالى سنتياجو بيرنابيو، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلى والريال على غرار مباراة القرن التى أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلى بهدف لا شىء .