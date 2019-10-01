شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة فراعنة الطائرة المقبلة فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول للكرة الطائرة ثان مواجهاته فى كأس العالم للكبار المقام فى اليابان فى الرابعة فجر غد الأربعاء أمام نظيره الإيرانى. ويسعى منتخب مصر للكرة الطائرة إلى مواصلة مشوار الفوز فى مواجهاته المقبلة بالمونديال من أجل الاقتراب من حصد مركز قوى يليق بمكانة مصر لاستكمال إنجازات الرياضة المصرية عالميا فى الفترة الأخيرة. Advertisements نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى (25 /22) , (25 /21) , (25 /23) , ( 25 /18 ). ويعقد الجهاز الفنى لمنتخب الطائرة جلسات تحفيزية للاعبين بحضور شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للرجال وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة قبل مواجهة إيران. ويستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى، قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة فراعنة الطائرة المقبلة فى مونديال اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.