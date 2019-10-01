شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى لاعبا فى بطولة العالم للرواد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح فى بطولة العالم للرواد التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل كلاعب ومعه وائل منير نائب رئيس الاتحاد.

ومن جانبه تمنى الحسينى أن يحقق ميدالية فى هذه البطولة التى يشارك فيها العديد من الأبطال على مدار تاريخ اللعبة على أرض مصر.

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وسجل للمشاركة فى هذه البطولة 45 دولة بواقع 694 لاعبا، لاسيما أن أمريكا تشارك بأكبر عدد من اللاعبين، وفقا لتأكيدات مدحت البكرى مدير البطولة.

ومن جانبه أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح على إشادة وفد الاتحاد الدولى بالأمن والأمان فى مصر بعدما حرصوا على زيارة العديد من الأماكن للاطمئنان على الاستضافة، مشيرا إلى أنه حرص على اصطحابهم إلى خان الخليلى والمتحف المصرى.

واستضافت وزارة الشباب والرياضة ظهر أمس المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل البطولة، بعدما تم تقديم موعد المؤتمر 24 ساعة ليقام فى الوزارة بدلا من مركز التعليم المدنى.