شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى بعد التتويج بسان فرانسيسكو: سعيد باللقب الـ39 فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش عن سعادته الغامرة بحصد لقب "أوراكل نت سيوت" سان فرانسيسكو الدولية المفتوحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، والتى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الشوربجى صورة مع درع البطولة عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق عليها: يسعدنى الفوز باللقب رقم 39 فى مسيرتى والثانى فى هذا الموسم فى سان فرانسيسكو، سأتجه إلى فيلى غدا استعداداً لبطولة أمريكا المفتوحة، لا أستطيع الانتظار للدفاع عن لقبى هناك.

وفاز الشوربجى على مواطنه طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-13, 11-9, 7-11, 11-4.

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وتعد هذه البطولة ثانى بطولات محمد الشوربجى فى الموسم الجديد، وكان الشوربجى قد توج ببطولة الصين الدولية أولى بطولات الموسم.

يشار إلى أن سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بـ121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة، والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ونور الطيب.

يذكر أن رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا توجت بلقب السيدات بعد التغلب على نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميًا.