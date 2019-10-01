سوبر كورة.. أول فرمانات حسام البدرى.. زملكاوى يختار لاعبى الأهلى الدوليين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أكثر من جلسة مع معاونيه خلال الأيام القليلة الماضية لوضع خطة العمل وبرنامج الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد أول تجمع رسمى يوم 7 أكتوبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.
وخلال هذه الاجتماعات حرص حسام البدرى على توزيع مهام العمل على معاونيه وتحديدا، طارق مصطفى وأحمد أيوب الذين يشغلان منصب المدرب العام فى الجهاز.
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