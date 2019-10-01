شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يمنح لاعبى الأهلى 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول إدارة الأهلى تحفيز لاعبيها خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، التى تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام. وكان الأهلى هزم الزمالك 3-2 وتوج بالسوبر المحلى للمرة الحادية عشر فى تاريخه، وظهر محمد الشناوى حارس الأهلى بمستوى جيد خلال اللقاء. لمعرفة كيف منح الزمالك لاعبى الأهلى 2 مليون جنيه عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك يمنح لاعبى الأهلى 2 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.