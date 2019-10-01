رياضة | رينيه فايلر يعود بصالح جمعة إلى "نقطة الصفر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يعود بصالح جمعة إلى "نقطة الصفر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رينيه فايلر المدير النفي لنادي اللأهلي خضوع صالح جمعة لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامج تأهيلي جديد لتجهيزه للمباريات القادمة.

وكلف رينيه فايلر المدرب المساعد بالفريق بالإشراف على تأهيل صالح جمعة من أجل الوصول به إلى لياقة المباريات ووعده بالحصول على فرصة في حالة الالتزام في التدريبات ليمثل ذلك عودة إلى القتال على المشاركة بشكل أساسي في وجود محمد مجدي أفشة في نفس مركز رغم أن صالح كان قد بدأ يشارك أساسيًا قبل قدوم فايلر.

وكان الأهلي وقع عقوبة مالية على صالح بعد غيابه عن المستبعدين من مباراة كانو سبورتالتي حسمها الأحمر برباعية نظيفة وصعد إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

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المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.