رياضة | ملعوب "أمريكي - إنجليزي" يغتال أحلام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعوب "أمريكي - إنجليزي" يغتال أحلام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الرحيل عن فريقه رغم موهبته الفذة في تسجيل الأهداف، ومجهوده الوافر، وإصراره على الإبداع.

وبحسب العديد من الصحف الفرنسية والإنجليزية الموثوق بصحتها ينوي كافاني الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك لنجم يونايتد وريال مدريد الإسباني السابق، الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي يحرض اللاعب على الرحيل أو ستكون وجهته منصبة نحو الدوري الإنجليزي،.

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وتعرض كافاني للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية لتراجع مستواه، مقارنة بنجمي الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا ولكن كافاني رغم ذلك استطاع من خلال ثلاث مباريات مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم تسجيل هدفين قبل أن يُصاب في مواجهة تولوز لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

يذكر أن سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بعد مرور 8 جولات من البطولة.