رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل ريال مدريد ضيه كلوب بروج البلجكي في السادسة و15 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريق الملكي لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الملكي لقاء اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم كالتالي

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حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال - فاران - راموس - ناتشو

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم : لوكاس فاسكيز -كريم بنزيما - إيدين هازارد