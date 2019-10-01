رياضة | رسميا.. عضو جديد ينضم لجهاز الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. عضو جديد ينضم لجهاز الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي إلى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وبدأ وفائي مهمته مع الفريق الأحمر أمس الاثنين، لمساعدة لاعبي الأهلي المصابين وتأهيليهم.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع وفائي للانضمام إلى الجهاز الطبي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها في مجال العلاج الطبيعي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.