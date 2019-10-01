رياضة | 3 قمم نارية في مباريات محمد صلاح خلال شهر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قمم نارية في مباريات محمد صلاح خلال شهر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمباريات نارية خلال شهر أكتوبر الجاري سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ونجمه محمد صلاح 6 مباريات في شهر أكتوبر ما بين الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري أبطال أوروبا.

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ويبدأ محمد صلاح مباريات شهر أكتوبر بمواجهة سالزبورج النمساوي غدًا ثم يعود لاستضافة ليستر سيتي يوم 5 قبل مباراة القمة أمام مانشستر سيتي يوم 20.

في يوم 23 أكتوبر يواجه صلاح جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ثم يستضيف توتنهام هوتسبير في ملعب آنفيلد يوم 27 في قمة نارية يليها مواجهة صعبة أمام أرسنال في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.