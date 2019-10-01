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رياضة | 3 قمم نارية في مباريات محمد صلاح خلال شهر أكتوبر

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يستعد محمد صلاح نجم الإنجليزي لمباريات نارية خلال شهر أكتوبر الجاري سواء في أو .

 

 

ويلعب ليفربول ونجمه محمد صلاح 6 مباريات في شهر أكتوبر ما بين الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري أبطال أوروبا.

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ويبدأ محمد صلاح مباريات شهر أكتوبر بمواجهة سالزبورج النمساوي غدًا ثم يعود لاستضافة ليستر سيتي يوم 5 قبل مباراة القمة أمام مانشستر سيتي يوم 20.

 

في يوم 23 أكتوبر يواجه صلاح جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ثم يستضيف توتنهام هوتسبير في ملعب آنفيلد يوم 27 في قمة نارية يليها مواجهة صعبة أمام أرسنال  في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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