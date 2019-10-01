رياضة | مفاجأة.. نجم الأهلي "المخضرم" يدخل حسابات حسام البدري

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء أن حسام البدري مدرب المنتخب الوطني ينوي استدعاء نجم الأهلي خلال معسكر أكتوبر وخوض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من الشهر الجاري.

ويرغب البدري في ضم الظهير الأيمن المخضرم بالأهلي أحمد فتحي، كونه يقدم مستويات مميزة مع السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة.

كما دخل عدد من اللاعبين دائرة اهتمامات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لضمهم لقائمة الفراعنة في معسكر شهر أكتوبر.

وأعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين وينتظر أن تضم قائمة المحليين عددًا كبيرًا من نجوم الأهلي والزمالك

أسماء مرشحة في قائمة منتخب مصر

الأهلي: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي

الزمالك: محمد عواد ومصطفى محمد ومحمد عبد الغني وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا

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بيراميدز: أحمد الشناوي وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمد حمدي وعمر جابر

الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر

قائمة المحترفين في معسكر منتخب مصر

وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.