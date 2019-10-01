رياضة | مانشستر سيتي يخشى مفاجآت دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخشى مفاجآت دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره دينامو زغرب الكرواتي في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف دينامو زغرب صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

وحقق دينامو زغرب فوزاً عريضاً على أتالانتا الايطالي 4-0، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى بمدينة زغرب الكرواتية، فيما تفوق مانشستر خارج ملعبه على شاختار الأوكراني 3-0.

ومنح دينامو نظيره أتالانتا أسوأ هزيمة لفريق إيطالي في منافسات دوري أبطال أوروبا، على مدار 4 أعوام، وبالتحديد منذ هزيمة روما أمام برشلونة 1-6.

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ويتطلع السيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة، فيما يرغب دينامو في تحقيق مفاجأة جديدة بالحصول من ملعب الاتحاد بنقطة التعادل على الأقل.

ويدخل السيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعد فوزه على إيفرتون 3-1، بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة 7 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ليحافظ على مركز الوصافة، وفارق النقاط الخمسة مع صاحب الصدارة ليفربول.

يذكر أن السيتي وصل لربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وخرج من البطولة عقب الخسارة من توتنهام.