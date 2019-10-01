رياضة | موعد مباراة الهلال والسد اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والسد اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري

تنطلق مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري، في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد السد القطري

من المنتظر أن تذاع القمة العربية المرتقبة بين الهلال السعودي والسد القطري حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ الدراجي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

هدف كلا الفريقين من مباراة الهلال السعودي والسد القطري

يسعى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي القطري، لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بنتيجة كبيرة يضع بها قدمًا في المباراة النهائية، بينما يتطلع رازفان لوسيسكو، المدير الفني للهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب على حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

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في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج، محمد الدوسري، علي آل بليهي.

في خط الوسط: ديجنيك، محمد كنو، جيوفينكو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز، كاريلو.

بينما من المتوقع أن يدفع السد القطري بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: سعد الشيب.

في خط الدفاع: عبدالكريم حسن، طارق سلمان، خوخي بوعلام، بيدرو.

في خط الوسط: وو يونج، جابي، علي أسد الله.

في خط الهجوم: حسن الهيدوس، بغداد بونجاح، أكرم عفيف.

نتيجة مباراة الدور ربع النهائي لفريقي الهلال والسد

نجح الهلال في التأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على مواطنه الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الفريق، بينما تأهل السد للدور ذاته بعد فوزه على النصر السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.