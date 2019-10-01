رياضة | أزمة كبيرة تواجه فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تواجه فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبار صعبا أمام الإنتاج الحربي سهرة غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أزمة كبيرة تواجه فايلر في الأهلي

الأهلي الذي خاض قبل عدة أيام مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام كانو سبورت الغيني، يعاني من أزمة كبيرة قبل موقعة العجلات الحربية.

ويواجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أزمة كبيرة وهي وجود إجهاد لدى لاعبيه من توالي المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، سواء في المسابقات المحلية أو دوري أبطال إفريقيا.

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وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت الغيني ذهابا بنتيجة 2-0، وإيابا بنتيجة 4-0، حيث تترقب الجماهير قرعة دوري الأبطال والمقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر الجاري.

وحقق المارد الأحمر الفوز على سموحة بهدف المتألق رمضان صبحي في الأسبوع الأول من بطولة الدوري، ومن قبلها تحقيق لقب السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

ويدخل فريق الإنتاج الحربي بقيادة مدربه المخضرم مختار مختار مباراة الأهلي وهو في حالة جيدة وبمعنويات مرتفعة بعد الفوز على اف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري العام الممتاز.