رياضة | تشكيلة السد المتوقعة أمام الهلال في قمة ملعب حمد بن جاسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة السد المتوقعة أمام الهلال في قمة ملعب حمد بن جاسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني؛ تحديا سعوديا جديدا عندما يواجه الهلال السعودي؛ مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا.

ويسعى السد تحت قيادة مدربه للفوز وتحقيق نتيجة كبيرة؛ قبل مواجهة الإياب في الرياض؛ لرغبته في الصعود للمباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة الغائب منذ فترة بعيدة.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية خلال أقل من شهر أمام الفرق السعودية؛ بعدما أقصى النصر السعودي؛ من دور الثمانية بنتيجة 4-3 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

ولعب السد في مجموعة تضم كلا من أهلي جدة السعودي؛ وباختاكور الأوزبكي؛ وبيروزي الإيراني؛ ونجح في تصدر منافساتها؛ ثم فاز على النصر السعودي بدور الثمانية.

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي مباراة الهلال السعودي بتشكيل مكون من:-

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حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو – خوخي بوعلام – طارق سلمان.

خط الوسط: علي أسد – جونغ وو يونغ – غابي فيرنانديث – عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: حسن الهيدوس – أكرم عفيف – بغداد بونجاح.