رياضة | تشكيل قمة النار بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل قمة النار بين ريفر بليت وبوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جمهور كرة القدم فى العالم لمشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس والذى سيجمع بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة والذى يحظى بمتابعه جماهيرية كبري.

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز فى ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

يقام لقاء الذهاب على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً والثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية والرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز

ينقل لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت فى نصف نهائي كأ ليبرتادوريس على قناة بي أن سبورت 1 beIN Sport HD 1 بتعليق المميز التونسي رؤوف خليف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريفر بليت كالتالي:

حراسة المرمى: أرمانى

الدفاع: مونتيل ، كوارتا ، دياز ، كاسكو

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الوسط: بيريز ، فيرنانديز ، كروز

الهجوم: بالاسيوس ، بورى ، براتو

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بوكا جونيورز كالتالي:

حراسة المرمى: اندرادا

الدفاع: فابرا ، ازيكويرو ، لوبيز ، ويلينجتون

الوسط: دى روسي ، كابالدو ، ماركونى ، الستير

الهجوم: هورتادو ، سولدانو

وكان ريفر بليت توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جونيورز. فى مباراة كان بها أحداث شغب، مما تسبب في نقل المباراة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وهناك استعداد الجهات الأمنية في دولة الأرجنتين على أعلى مستوى، من أجل تأمين مباراتي الذهاب والإياب وتفادي أي أحداث شغب سواء من الطرف الأول أو حتى من الطرف الثاني.