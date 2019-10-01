رياضة | الشرقية يوضح أزمته مع الجبلاية في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرقية يوضح أزمته مع الجبلاية في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة النادي، عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل في تمام الثانية عشر ظهرًا، وذلك بقاعة الشهيد أحمد المنسي.

يأتي هذا المؤتمر لشرح وتوضيح الموقف الكامل للنادي تجاه الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بسبب عدم قيد لاعبي الفريق الأول للشرقية.

كما سيتم شرح وتوضيح الموقف الكامل للوضع الحالي للهياكل المالية والتمويلية داخل النادي.

مشكلة تواجه الشرقية بعدم قيد القائمة الثانية للفريق بسبب المستحقات المتاخرة علي النادي لدى بعض اللاعبين منذ موسم الدوري الممتاز ومستحقات متاخرة علي النادي لدي بعض الحكام.

ياتي ذلك بعد تواتر أنباء عن مشكلات مع الراعي الرسمي للنادي، والتي سببها المجلس السابق على حد وصف المكتب الإعلامي لنادي الشرقية.

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وتواجه الشرقية مشكلة كبيرة تتعلق بعدم قيد القائمة الثانية للفريق بسبب المستحقات المتاخرة علي النادي لدى بعض اللاعبين منذ موسم الدوري الممتاز ومستحقات متاخرة علي النادي لدي بعض الحكام.

وقرر اتحاد الكرة، أمس الاثنين، غلق باب القيد الصيفي لأندية القسم الثاني للموسم الجديد 2019 – 2020، كما يتم غلق باب القيد لأندية القسم الثالث يوم الخميس المقبل.

في سياق متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، انتهاء مسابقات القسم الثانى والثالث منتصف شهر أبريل المقبل 2019 -2020 بسبب شهر رمضان المبارك.

على صعيد آخر، ينطلق دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجاري، فيما حرص الدكتور جمال محمد على على ضرورة التنسيق مع المناطق والفروع بضرورة انطلاق مباريات القسم الثالث فى توقيت واحد، خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يذكر أنه أجريت يوم 19 سبتمبر قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.