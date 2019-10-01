اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاتحاد GOAL M

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مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر alaitihad vs altaeawun مباشر لايف مساء اليوم 1 من اكتوبر فى لقاء مؤجل من منافسات الاسبوع الثانى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث يلتقى فريق الاتحاد مع فريق التعاون ويستضيف اللقاء ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية فى بث مباشر بدون تقطيع. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد مع التعاون فى بث مباشر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة alaitihad vs altaeawun فى توقيت الساعة السابعة وعشرة دقائق مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الثامنة وعشرة دقائق دقيقة مساء بالتوقيت فى السعودية. Advertisements

ويدخل الاتحاد لقاء التعاون محتلا المركز العاشر برصيد 6 نقاط حيث تمكن من الفوز في مباراتين والخسارة في مباراتين.

بينما يأتي ترتيب التعاون في المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، حيث تمكن من الفوز في مباراة واحدة والخسارة في مباراة واحدة والتعادل في مباراة واحدة، ويسعي كلا الفريقين إلي إختطاف الثلاث نقاط لتحسين مستوه في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما ودع الاتحاد بطولة دوري أبطال آسيا بعد مسيرة مميزة في المجموعات والثمن النهائي لكنه فشل في الصمود أمام الهلال الذي تأهل للمربع الذهبي بمجموع اللقائين 3/1.