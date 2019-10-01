بخطى ثابتة.. «الاستثنائي» يسير للهاوية!

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالعزيز السديري:

شهدت بداية الموسم الرياضي الحالي بداية محبطة لحامل لقب الدوري للعام الماضي والذي يحتل المركز الخامس في سلم الدوري مبتعداً بخمس نقاط عن غريمه التقليدي ومتصدر الدوري فريق الهلال.

حيث لم ينتصر النصر سوى في لقائين من أصل 5 خاضها في مسابقة الدوري تلاها تعادلين وخسارة، كما ودع فارس نجد المعترك الآسيوي في الدور ربع النهائي من أمام السد.

Advertisements

وشملت الانتكاسة النصراوية محطم الأرقام القياسية وهداف الدوري للعام الماضي، والذي لم يستطع من زيارة الشباك أكثر من مرة واحدة بعد مرور خمس جولات.

وتلت النتائج السلبية للعالمي حملة شرسة من قبل جماهير الفريق ضد إدارة النادي؛ حيث شهدت ساحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة مطالبات عديدة باستقالة مجلس الإدارة وتصحيح المسار لعدم قدرة الأخير بالمضي قدماً والمحافظة على شخصية بطل الدوري.

حيث تخشى الجماهير النصراوية من تكرار سيناريو الموسم الرياضي 2015/2016 عندما أنهى فريقها الدوري في المركز الثامن عقب تحقيقه لدوريين متتالية؛ حيث دخلت الفرقة الصفراء دائرة النتائج السيئة منذ ذلك الحين حتى استطاعوا الخروج منها في العام الماضي بتحقيق لقب الدوري.