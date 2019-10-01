رئيس الفيصلي ينتقد قرار تأجيل المباراة أمام النصر

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

انتقد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي قرار تأجيل مباراة الفريق أمام النصر، التي كانت مقررة يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد قررت تأجيل مباراة النصر والفيصلي، لتقام في السادس من تشرين ثان/نوفمبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

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وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقا.

وقال المدلج إن إدارته رفضت تأجيل اللقاء، مضيفا :”تواصل معي أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات ورفضنا التأجيل حفاظا على مصلحة الفريق.”

وتابع :”نرى أن التأجيل أضر بمصلحة الفيصلي، وسيؤثر فيه بشكل سلبي، لأنه يعيش أفضل فتراته، والتأجيل خارج عن إرادتنا.”

وبعد خمس مراحل من منافسات الدوري، يحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد ثماني نقاط.