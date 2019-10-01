رونالدو يعلق ارتباطه بكرة القدم حال حدوث هذا الأمر

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن تعليق ارتباطه بكرة القدم حال حدوث عدة أشياء في حياته، واعتزاله الكرة بشكل نهائي.
وقال رونالدو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب كرة القدم وإمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو".
وأضاف نجم يوفنتوس: "العمر أمر غير مهم.. كل شيء يتعلق بالعقلية".
وتابع: "في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أستمتع بكوني بعيدًا عن كرة القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو العامين المقبلين؟".
وكان رونالدو حصل على عقد مدى الحياة من إحدى شركات الملابس في 2016 بقيمة مليار دولار، وكان هذا هو العقد الثالث من هذا النوع الذي تقدمه الشركة لأي رياضي.
ولم يسبق رونالدو إلى هذا الإنجاز سوى أسطورتي كرة السلة ليبرون جيمس ومايكل جوردان.
وعلق رونالدو على ذلك، قائلًا: "لا أريد تقليد أحد.. يجب أن تكون نفسك طوال الوقت، لكن يمكنك دائمًا تعلم بعض التفاصيل الصغيرة من الناجحين ليس فقط في كرة القدم ولكن في الرياضات الأخرى أيضًا".
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