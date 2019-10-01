ريال مدريد يبحث عن الفوز أمام كلوب بروج بقيادة بنزيما وهازارد

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 يستضيف اليوم فريق ريال مدريد نظيره كلوب بروج، على ملعبه في السانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم باحثًا عن الفوز، بعد أن سقط الميرنجي في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3. واستعرضت صحيفة "ماركا" التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم. حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements الدفاع: ناتشو – راموس – فاران – كارفاخال. الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش. الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز. يذكر أن قائمة المباراة شهدت غياب ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة، بينما استبعد المدرب زين الدين زيدان: جاريث بيل، خاميس رودريجيز، أودريوزولا، رودريجو، إبراهيم دياز، وماريانو دياز بقرار فني.

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