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برشلونة يفشل في ضم مدافع انتر ميلان للمرة الثانية

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

دي فري

كشفت تقارير إيطالية اليوم، عن فشل فريق الإسباني في ضم الهولندي ستيفان دي فري، مدافع انتر ميلان للمرة الثانية على التوالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن محاولة برشلونة الأولى لضم الهولندي ستيفان دي فري، كانت في 2018، عقب انتهاء عقد اللاعب مع لاتسيو.

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وأشار إلى أن دي فري رفض عرض برشلونة، بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي، ولذلك اختار ارتداء قميص إنتر ميلان.

وأوضح أنه في يونيو الماضي شن برشلونة غارته الثانية على دي فري، وعقد محادثات مع إنتر من أجل تقديم عرض مغرٍ.

وأكدت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، رفض رحيل دي فري لأن الأخير سيلعب دورًا حاسمًا في المشروع الحالي للنادي، رغم أن البارسا كان مستعدًا لدفع 50 مليون يورو في الصفقة.

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