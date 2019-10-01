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فينجر يقترب من تدريب مبلان

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال، مرشح لقيادة ميلان هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فينجر مرشح لقيادة ميلان، بعد البداية الكارثية للفريق تحت قيادة ماركو جيامباولو.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الـ16 بجدول ترتيب برصيد 6 نقاط فقط عقب خوض أول 6 جولات.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ميلان ترى أن فينجر قد يكون هو المدرب الذي يعيد الكثير من قوة الروسونيري الغائبة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن ما يعزز منح الوظيفة لفينجر أن المدير التنفيذي لميلان إيفان جازيديس، سبق له أن عمل لسنوات رفقة فينجر في آرسنال.

يذكر أن فينجر لم يتول قيادة أي فريق منذ الرحيل عن آرسنال في مايو/ أيار 2018.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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