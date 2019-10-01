اتحاد الكرة الإنجليزي يدرس ضم تامي إبراهام للمنتخب

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
يدرس المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ضم تامي إبراهام، مهاجم فريق تشيلسي، والذي يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن اتحاد كرة القدم طلب السجلات الطبية لإبراهام، من تشيلسي، في إشارة واضحة إلى أنه قيد الدراسة الجادة لضمه الى تصفيات كأس أوروبا 2020 في تشرين الاول ضد جمهورية التشيك وبلغاريا.
ويعلن غاريث ساوثغيت عن تشكيلة منتخب إنكلترا اليوم، مع أمل أبراهام في ان تكون البداية الرائعة للموسم سببا لاستدعائه.
وحاولت نيجيريا إقناع أبراهام بتغيير ولائه الدولي. ولكن حتى الآن، ما زال المهاجم، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، في البلد الذي يريد اللعب من أجله".
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