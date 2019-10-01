ايقاف مدرب العداء مو فرح يترعض للإيقاف أربع سنوات

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان مدرب العداء البريطاني مو فرح، البيرتو سالازار حصل على عقوبة وصلت الى اربع سنوات بسبب تجاوزه للقوانين المتعلقة بالمنشطات، منها حيازة هرمون تيستوسترون الى جانب التلاعب بالتحقيقات.
واضافت الصحيفة ان سالازار اذلي سبق له ان درب فرح سهل استعمال ونقل عدد من المواد المنشطة خلال مشاركته في العمل تحت مشروع نايكي اوريغون، علماً ان فرح كان قد شارك في مشروع نايكي بين عامي 2011 و2017 والتي فاز خلالها باربع ميداليات ذهبية.
كما جرى منع الطبيب جيفري براون لاربع سنوات وهو الذي كان قد عاين عدد من الرياضيين الذين دربهم سالازار.
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