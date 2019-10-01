شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. حسام البدري يقرر حضور المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، مباراة الأهلي والإنتاج الحربي غدا الأربعاء، من أرض الملعب ، وذلك فى الأسبوع الثانى بالدورى على ستاد السلام فى أول مهمة رسمية للجهاز الجديد.

ويدخل فريق الأهلى فى تمام الثامنة مساء غد الأربعاء، إختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى ، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن مواصلة قطار انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال الافريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6/0 .

ويرغب الجهاز الفنى للمنتخب فى متابعة أكثر من لاعب فى الأهلى قبل المعسكر الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل، وعلى رأسهم حسين الشحات وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وأحمد فتحى، بجانب اللاعبين الذين تأكد ضمهم مثل محمد الشناوى وأيمن أشرف وعمرو السولية.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

Advertisements

ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدوري العام بعد الفوز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد ، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدوري فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى .

ويفتقد الأهلي لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الانتاج الحربى مكوناً من محمد الشناوي، ايمن اشرف، رامي ربيعة، علي معلول، احمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي.