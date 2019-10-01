شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. حسام البدري يقرر حضور المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.
ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدوري العام بعد الفوز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد ، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدوري فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى .
ويفتقد الأهلي لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الانتاج الحربى مكوناً من محمد الشناوي، ايمن اشرف، رامي ربيعة، علي معلول، احمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي.
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