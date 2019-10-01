شكرا لقرائتكم تعرف على موعد سفر الأهلي لأسوان استعدادا لمواجهة أبناء الجنوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتعلت أزمة في الوقت الحالي بين إدارة الأهلي وأسوان بسبب رغبة الإدارة الحمراء في تأخير موعد انطلاق المباراة، فيما تصر إدارة اسوان على إقامة المباراة ظهر نفس اليوم، ويعاني الأهلى قبل مواجهة الإنتاج الحربي وأسوان من غياب عدد من العناصر المؤثرة بداعي الإصابة يأتى على رأسهم مروان محسن ومحمود متولى.
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