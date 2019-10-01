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تعرف على موعد سفر الأهلي لأسوان استعدادا لمواجهة أبناء الجنوب...

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جدة - عمرو شويل يسافر فريق النادي الأهلى لأسوان صباح يوم الجمعة المقبل، و يؤدى الفريق مراناً مساء نفس اليوم على ملعب أسوان، قبل مواجهة ممثل الصعيد السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدوري العام.  

 

واشتعلت أزمة في الوقت الحالي بين إدارة الأهلي وأسوان بسبب رغبة الإدارة الحمراء في تأخير موعد انطلاق المباراة، فيما تصر إدارة اسوان على إقامة المباراة ظهر نفس اليوم، ويعاني الأهلى قبل مواجهة الإنتاج الحربي وأسوان من غياب عدد من العناصر المؤثرة بداعي الإصابة يأتى على رأسهم مروان محسن ومحمود متولى.

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ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها غداً  الأربعاء، والتي تأتي في ثاني جولات بطولة الدوري العام، وبعدها بـ 3 أيام فقط وبالتحديد يوم السبت سيكون الأهلي علي موعدا مع مواجهة اسوان.

 

 

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