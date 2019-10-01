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الخطيب يضم طبيبه الخاص للجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي...

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جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الأهلى في الفترة الأخيرة للتردد على محمد وفائي الطبيب الخاص لمحمود الخطيب ، مما جعل  الخطيب يقرر ضم محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي  للجهاز الطبي الخاص لفريق الكرة الأول.

 

ويعد وفائي واحدا من أفضل أطباء العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وجاءت الاستعانة به لمساعدة خالد محمود طبيب الفريق في سرعة شفاء اللاعبين عن طريق جلسات العلاج الطبيعي.

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وكان محمد وفائي على وشك الإنضمام للجهاز الطبي بالأهلى وعقد أكثر من جلسة مع سيد عبد الحفيظ فى وقت سابق إلا أنهما لم يتوصلا لإتفاق قبل أن تنجح الإدارة الحمراء فى الوصول لإتفاق مع وفائي للعمل داخل القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.

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