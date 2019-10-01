شكرا لقرائتكم الخطيب يضم طبيبه الخاص للجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد وفائي واحدا من أفضل أطباء العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وجاءت الاستعانة به لمساعدة خالد محمود طبيب الفريق في سرعة شفاء اللاعبين عن طريق جلسات العلاج الطبيعي.
وكان محمد وفائي على وشك الإنضمام للجهاز الطبي بالأهلى وعقد أكثر من جلسة مع سيد عبد الحفيظ فى وقت سابق إلا أنهما لم يتوصلا لإتفاق قبل أن تنجح الإدارة الحمراء فى الوصول لإتفاق مع وفائي للعمل داخل القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يضم طبيبه الخاص للجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.