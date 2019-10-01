شكرا لقرائتكم أول فرمانات حسام البدري .. زملكاوى يختار لاعبى الأهلي الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أكثر من جلسة مع معاونيه خلال الأيام القليلة الماضية لوضع خطة العمل وبرنامج الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد أول تجمع رسمى يوم 7 أكتوبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

وخلال هذه الاجتماعات حرص حسام البدرى على توزيع مهام العمل على معاونيه وتحديدا، طارق مصطفى وأحمد أيوب الذين يشغلان منصب المدرب العام فى الجهاز.

وقرر البدرى أن يتابع طارق مصطفى نجم الزمالك السابق مباريات الأهلى ليحلل أداء الفريق ويقدم تقارير عن لاعبيه المرشحين للمنتخب قبل كل معسكر، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد أيوب نجم الأهلى السابق الذى سيقوم بمتابعة وتحليل مباريات الزمالك.

وأرجع البدرى فرمانه إلى أنه يرغب فى أن يكمل طارق مصطفى وأحمد أيوب بعضهما، وأن يتعاون المدربان لتحديد النواقص فى كل فريق بعيدا عن الانتماء، حيث شدد البدرى عليهما بأن يكون "العدل" هو أساس الاختيار بحيث يحصل كل لاعب يقاتل فى مركزه على فرصة حقيقية مع المنتخب فى الفترة المقبلة.