شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح لاعبو الأهلي 2 مليون جنيه .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحاول إدارة الأهلي تحفيز لاعبيها خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

وصرفت إدارة الأهلى خلال الساعات الماضية مكافأة الفوز بكأس السوبر والذي جاء على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 3/2

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وتنص لائحة الأهلى على حصول كل لاعب على مبلغ 50 الف جنيه حال الفوز ببطولة السوبر، إلا أن الإدارة الحمراء قررت مضاعفة المكافأة لتصبح 100 الف جنيه لكل لاعب، خاصة وأن الفوز باللقب جاء على حساب الغريم التقليدي بالإضافة لظهور الفريق بشكل جيد خلال أحداث المباراة التي حسمها لصالحه.